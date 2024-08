Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geburtstagsgäste von Mann mit Machete bedroht

Wittingen, OT Glüsingen (ots)

Am späten Abend des 10.08.2024, kurz vor Mitternacht, kam es zu einem bedrohlichen Vorfall in der Ortschaft Glüsingen. Vier Gäste einer Feier wurden nach dem Verlassen des Festes, auf dem Weg zu ihrem Pkw von einem ihnen unbekannten Mann mit einer Machete bedroht. Der Mann kam aus einem Haus, vor dem die Gäste ihren Pkw geparkt hatten. Er sagte etwas Unverständliches zu ihnen und hielt dabei die Machete in der Hand. Er wirkte dabei auf die Vier sehr bedrohlich. Diese signalisierten ihm, dass sie keinen Ärger wollen und stiegen in ihren Pkw und fuhren davon. Die hinzugerufenen Polizisten konnten den 74-jährigen Wittinger ausfindig machen und seine Personalien feststellen. Warum der Mann dies getan hat ist völlig unbekannt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet und die Machete konnte aufgefunden und sichergestellt werden, zudem durfte er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell