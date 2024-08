Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Bewaffneter Überfall auf Auslieferungsfahrer - Zeugen gesucht!

Gifhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden des 12.08.2024 kam es in der Limbergstraße in Gifhorn zu einem bewaffneten Überfall. Ein Auslieferungsfahrer der Bäckerei Leifert wollte gegen 03:45 Uhr sein Fahrzeug entleeren und wurde hierbei von zwei Männern angesprochen und mittels Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Dieser Aufforderung konnte der Fahrer nicht nachkommen und wurde weiter bedrängt und durch einen der beiden Männer mit der Faust im Rückenbereich leicht verletzt. Erst als er laut nach der Polizei rief, liefen die Männer davon. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen handeln, welche gebrochen Deutsch gesprochen haben. Einer ist ca. 1,70 m groß, zwischen 30 und 35 Jahren, kräftig mit schwarzem kurzem Haar, welches an den Seiten sehr kurz rasiert war. Der zweite Täter ist etwa 1,90 m groß, schlank mit schwarzem kurzem Haar, welches ebenfalls an den Seiten kurzrasiert war. Laut Auslieferungsfahrer sei eine Frau mit ihrem Rad an ihm und den beiden Tätern vorbeigefahren. Die Polizei bittet daher die Dame und andere Zeugen um Kontaktaufnahme mit der Polizei Gifhorn, um weitere Hinweise zu den Tätern und der Tat zu erlangen. Hinweise bitte an die Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0

