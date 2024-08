Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Straßenverkehrsgefährdung

Meinersen (ots)

Am Montag, dem 05.08.2024, gegen 11:30 Uhr, befuhr die Geschädigte, eine 52-Jährige aus dem Bereich Meinersen, mit ihrem schwarzen Seat Ibiza die Bundesstraße 188 vom Leiferder Kreisel in Richtung Meinersen. In einer Rechtskurve kam ihr ein weißer Transporter entgegen, der in diesem Moment einen Trecker überholte und sich auf ihrer Fahrspur befand.

Die 52-Jährige musste eine Gefahrenbremsung einleiten und bis zum Stillstand abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Haarscharf gelang es dem Transporter, vor dem Trecker wieder einzuscheren. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt daraufhin in Richtung Gifhorn fort.

Besonders auffällig an dem weißen Transporter war ein orangefarbenes Schulbusschild im Bereich der Fahrzeugfront.

Zeugen, die Hinweise zu dem Schulbus oder dem Fahrzeugführer geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05372 9733-0 bei der Polizei in Meinersen. Insbesondere der Fahrzeugführer des Treckers könnte für die Ermittlungen ein wichtiger Zeuge sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell