POL-GF: Zeugensuche nach Parkplatzrempler

Knesebeck (ots)

Am Dienstag, dem 30.07.2024, kam es zwischen 09:00 und 09:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters an der Lindenstraße 2 in Knesebeck. Eine 51-jährige Frau aus Wittingen parkte ihren Mercedes Benz für etwa eine halbe Stunde auf dem Parkplatz des Discounters. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Heckstoßstange hinten links beschädigt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte den Schaden am abgestellten Mercedes Benz mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Der Sachschaden am Mercedes beläuft sich schätzungsweise auf 1900 Euro.

Die Polizei Wittingen hat Ermittlungen zu einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen oder zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 05831 25200 zu melden.

