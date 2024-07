Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn für den Zeitraum 26.07.2024, 16:00 Uhr bis 28.07.2024, 09:00 Uhr

LK Gifhorn (ots)

Tageswohnungseinbruch in Gifhorn:

Bislang unbekannte Täter hebelten am Samstag, 27. Juli 2024 zwischen 15:00 Uhr und 20:50 Uhr im Carl-Goerdeler-Ring in Gifhorn eine Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und verschaffen sich so widerrechtlich Zutritt zum Objekt. Im weiteren Verlauf durchwühlten sie diverse Räume im Inneren des Hauses.

Zeugen, die verdächtig wirkende Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Gifhorn unter der Rufnummer 05371 9800.

Körperverletzung Schützenfest Ahnsen:

Ein 49-Jähriger wollte am Samstag, 27. Juli 2024 gegen 21:30 Uhr das Festzelt des Schützenfestes Ahnsen betreten, ohne hierfür entsprechend vorher zu bezahlen. Er wurde durch einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes daran gehindert und schlug diesem daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten des PK Meinersen verhielt er sich aggressiv, sodass er dem Polizeigewahrsam der Polizeiinspektion Gifhorn für den Rest der Nacht zugeführt wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Verkehrsdelikte:

Am Freitagabend, 26. Juli 2024 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Meine einen 25-jährigen PKW-Fahrer in Isenbüttel. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urinvortest sowie seine eigenen Angaben bestätigten die Annahme der Beamten, sodass er sich in weiterer Folge einer Blutentnahme unterziehen musste.

Ein weiterer 21-jähriger PKW-Fahrer wurde in den frühen Morgenstunden des Sonntages, 28. Juli 2024 durch Beamte des PK Meine in Isenbüttel angehalten und kontrolliert. Auch hier ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, sodass er sich der obligatorischen Blutentnahme unterziehen musste.

Ebenfalls am frühen Sonntagmorgen wurden in Gifhorn zwei E-Scooter-Fahrer durch Polizeibeamte angehalten und kontrolliert. Beim 25-Jährigen ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,24 Promille und beim 27-Jährigen einen Wert von 1,62 Promille. Beiden wurde je eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt entsprechend untersagt.

