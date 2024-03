Polizei Bochum

POL-BO: Kiosk ausgeraubt, Mitarbeiter verletzt: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

Herne (ots)

Bei einem Raubdelikt ist ein 71-jähriger Kiosk-Mitarbeiter in Herne-Baukau verletzt worden. Die Polizei fahndet jetzt nach zwei Männern und bittet um Zeugenhinweise.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 10. März, in einem Kiosk an der Bahnhofstraße und wurde einen Tag später zur Anzeige gebracht. Zwei maskierte Männer betraten den Kiosk gegen 11.40 Uhr und begannen damit, Zigarettenpackungen zu entwenden. Nach eigener Aussage ging der 71-Jährige einen der Täter an - es kam zum Handgemenge, woraufhin einer der Täter den Mitarbeiter mit einem Schlagstock angriff und leicht verletzte.

So werden die Täter beschrieben:

1. Täter: männlich, 175 cm groß, 20-25 Jahre alt, schwarze Haare, Fünf-Tage-Bart; schwarz gekleidet und maskiert. Er sprach Hochdeutsch. 2. Täter: männlich, ähnlich groß und alt wie der erste Täter, schwarz gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell