POL-BO: Fahrraddiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Raubdelikten, die sich am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag in Herne ereignet haben. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Am Sonntag, 10. März, gegen 20 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter an der Kreuzung Bahnhofstraße / Heinrichstraße einen 47-jährigen Herner geschlagen und dessen Handy sowie Bargeld geraubt. Vorausgegangen war nach aktuellem ...

mehr