Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Betrug: Falschgeld für Rubbellose

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 02.02.2024 versuchte ein bislang unbekannter Täter zwei Rubbelose mit einer gefälschten 20 Euro-Banknote in einem Tabakladen in der Brüder-Grimm-Straße in 55218 Ingelheim zu bezahlen. Durch eine Angestellte wurde die "Blüte" erkannt und einbehalten. Daraufhin kam es zu einer Diskussion mit dem unbekannten Beschuldigten, der anschließend ohne Rubbellos und der gefälschten Banknote den Verkaufsraum verließ. Der noch unbekannte Täter wurde bei dem Betrugsversuch gefilmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell