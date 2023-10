Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei rot über die Kreuzung

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der 56-jährige fuhr kurz nach 11.45 Uhr in der Einsteinstraße in Richtung Blaustein. An der Kreuzung zur Magirusstraße hatte seine Ampel rot. Dennoch fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dort prallte er mit dem Mercedes eines 80-Jährigen zusammen. Der fuhr ordnungsgemäß während der Grünphase in der Magirusstraße. Bei dem Unfall erlitten der Fahrer des Mercedes und seine 77-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

