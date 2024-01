Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Versuchter Einbruch in Fahrradgeschäft in Gau-Algesheim

Ingelheim (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 11.01.2024 zum Freitag, 12.01.2024 versuchten zwei Personen in ein, zur Nachtzeit geschlossenes, Fahrradgeschäft in Gau-Algesheim zu gelangen. Nach Spurenlage vor Ort und Aufzeichnungen der Überwachungskameras versuchten die Täter zunächst den Laden durch die Eingangstür zu betreten. Nachdem diese aber erwartungsgemäß verschlossen war, versuchten die Täter die gläserne Eingangstür mittels eines Steines zu öffnen. Daran scheiterten die beiden Täter allerdings ebenfalls und entfernten sich wieder. Durch den Einbruchsversuch ist ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiinspektion Ingelheim zu melden.

