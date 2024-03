Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und sichert Abschiebeverfahren

Aachen (ots)

Die Bundespolizei in Aachen konnte in den letzten zwei Tagen sowohl einen Haftantritt sowie eine Abschiebung sicherstellen.

Bereits am Mittwoch konnte die Bundespolizei ein Fahrzeug nach erfolgter Einreise aus Belgien auf der Autobahn 44 anhalten und kontrollieren. In dem Fahrzeug befand sich ein 37-jähriger Inder als Beifahrer. Gegen diesen lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz, Beleidigung und Bedrohung vor. Er wurde zu 5 Monaten Haft verurteilt. Die Person wurde vor Ort verhaftet und dem Polizeigewahrsam in Aachen zugeführt.

Ein 19-jähriger Iraker reiste ebenfalls am Mittwoch aus Belgien mittels Zug ein. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das zuständige Ausländeramt für den nächsten Tag die Abschiebung des Betroffenen vorgesehen hatte. Zur Sicherung des Abschiebeverfahrens wurde die Person in Haft genommen und am Folgetag durch die Bundespolizei Aachen in den Irak abgeschoben

