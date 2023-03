LPI-GTH: Vollsperrung nach Unfall

Creuzburg (ots) - Am Freitag, den 24.03.2023 zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr versuchten Unbekannte in der Adelbert-Kühmstädt-Straße in ein Einfamilienhaus einzubrechen. An der Terrassentür entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Entwendet wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0079157/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

