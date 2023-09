Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Radfahrer gegen Auto + Parkplatzrempler + Autoscheibe eingeschlagen + Autos zerkratzt

Dillenburg (ots)

Haiger- Radfahrer gegen Auto

Ein 40-jähriger Radfahrer war am Sonntagabend (10.09.2023), gegen 20:30 Uhr, in der Bahnhofstraße aus Richtung des Bahnhofs kommend unterwegs. In Höhe der Hausnummer 32 übersah er offenbar einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen BMW und krachte in dessen Heck. Am 3-er BMW entstand ein 1.000 Euro hoher Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Radfahrer. Ein Test zeigte fast drei Promille. Es folgten eine Blutentnahme auf der Dillenburger Wache und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Herborn- Parkplatzrempler

Offenbar beim Ein- oder Ausparken verursachte ein Unbekannter am 04.09.2023 einen Unfallschaden an einem schwarzen Audi RS 3. Dieser parkte zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Schießplatz. Die Reparatur des Schadens an der hinteren linken Fahrzeugtür wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Niedergirmes: Autoscheibe eingeschlagen

Gestern (10.09.2023) machten sich Unbekannte in der Wolfgang-Kühle-Straße an einem Hyundai zu schaffen. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr schlugen sie die linke hintere Scheibe des i30 ein und stahlen aus dem Inneren eine Bohrmaschine samt Koffer und eine Männerhandtasche. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro. Die Reparatur der Scheibe wird 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Autos zerkratzt

Im Magdalenenhäuser Weg haben Unbekannte in der Nacht von Freitag (08.09.2023) auf Samstag (09.09.2023) Autos zerkratzt. An einem grauen VW Kombi und an weißen VW Tiguan trieben die Vandalen jeweils einen tiefen Kratzer in die rechten Fahrzeugseiten der Autos ein. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1.000 Euro. Wem sind verdächtige Personen zwischen 20:00 Uhr und 13:30 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

