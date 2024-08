Gifhorn/Meine (ots) - Innerhalb von zwei aufeinander folgenden Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Gifhorn zu Verkehrsunfällen an unbeschrankten Bahnübergängen. Am Sonntag, dem 04.08.2024, um 11:48 Uhr befuhr eine 39-Jährige aus Meinersen mit ihrem BMW die Straße Im Freitagsmoor in Richtung Winkeler Straße in Gifhorn. Sie fuhr, trotz des roten Warnsignals des unbeschrankten Bahnübergangs, auf die ...

mehr