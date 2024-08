Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn 09.-11.08.2024

Landkreis Gifhorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 08.08.2024 auf Freitag, 09.08.2024 wurde in der Gifhorner Südstadt ein T6 California entwendet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten den an der Straße geparkten und verschlossenen Pkw auf bislang unbekannte Weise. Der Gesamtschaden wird auf 60.000EUR geschätzt. Markant an dem grauen Camper ist, dass die Fahrzeugseiten mit Aufklebern versehen sind, welche Berge, einen Leuchtturm, Personen und ein Segelboot zeigen. Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn unter 05371/980-0 entgegen.

Am Freitagmorgen wurde im Gifhorner Stadtgebiet ein 20-jähriger aus der Samtgemeinde Meinersen kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel seinen Pkw führte. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Ebenfalls am Freitagvormittag räumte ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus Braunschweig den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Auch hier wurde eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Am Freitag, gegen 15:30Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall und einer anschließenden Verkehrsunfallflucht in der Dorfstraße in Tülau. Hier schnitt der Unfallverursacher die dortige Kurve, sodass eine 49-jährige aus Tülau ausweichen musste. Hierbei fuhr sie über einen Bordstein, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Wittingen unter 05831/25200 oder die Polizei Brome unter 05833/955500 entgegen.

Samstag, in der Zeit von 11:00 Uhr und 11:45 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau aus Wahrenholz im Wesendorfer Aldi-Markt die Geldbörse entwendet. Wer im o.g. Zeitraum ebenfalls den Markt besuchte und Hinweise auf den oder die unbekannten Täter, oder sonstige verdächtige Umstände geben kann, meldet sich gerne bei der Polizei in Wesendorf unter 05376/976560.

In Wagenhoff kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Brand in einer offenstehenden Garage. Hier hatte Glasfaserdämmwolle aus ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Dieses wurde durch den Anwohner selbst gelöscht und die Feuerwehr kontrollierte den Brandort mittels Wärmebildkamera für gezielte Nachlöscharbeiten.

Ein 16-jähriger Wesendorfer wurde am Samstag um 14:00 Uhr, in Wesendorf, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im weiteren Verlaufe stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, sowie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Seine Mofa soll nämlich nach eigenen Angaben ca. 50 km/h fahren. Auf ihn wartet ein Bußgeld-, sowie ein mögliches Strafverfahren.

Zu einem Verkehrsunfall in Gifhorn Ortsteil Gamsen kam es am Samstag, gegen 16:00 Uhr. Hier missachtete der Unfallverursacher die Vorfahrt des 46-jährigen Gifhorners, welcher mit seinem Roller die Hamburger Straße stadteinwärts befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste dieser dem Pkw ausweichen und kam zu Fall. Er verletzte sich leicht, der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung "Zum Luisenhof" fort. Hinweise auf das Unfallgeschehen nimmt die Polizei Gifhorn, unter 05371/980-0 entgegen.

Gegen 17:10Uhr kam es in Grassel, auf der Essenroder Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten 24-jährigen Motorradfahrerin. In einer Kurve rutschte sie vermutlich aufgrund der Fahrbahnbeschaffenheit mit ihrem Krad aus und stürzte zu Boden.

Am Samstag wurden die neuen ABC-Schützen im gesamten Landkreis eingeschult. Bei bestem Wetter wurden die Feiern oft in heimische Gärten verlegt. Dieses führte zu über 20 Polizeieinsätzen wegen Ruhestörung. Die Lautstärke wurde mit Verständnis von den Verursachern reduziert und es kam zu keinen weiteren Polizeieinsätzen. Die Polizei Gifhorn wünscht allen neuen Erstklässlern einen erfolgreichen Start in das Schulleben.

Am Wochenende wurden im Stadtgebiet Gifhorn diverse Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier wurden in mehreren Kontrollstellen 36 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Erwähnenswert war unter anderem eine Überschreitung von 36 km/h in einer 70er-Zone. Der männliche Fahrzeugführer war darüber sichtlich erbost, da er mit quietschenden Reifen in die und aus der Kontrollstelle fuhr. Auf alle 36 "Temposünder" wartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

i.A. S. Richter, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell