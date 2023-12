Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug ohne Versicherungsschutz - Reifen ohne Profil

Nicht mehr weiterfahren durfte eine 30-jährige Autofahrerin, die Polizeibeamte am Montag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt haben. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Wagen nicht versichert ist und die Profiltiefe an einem Reifen deutlich unter dem gesetzlichen Grenzwert war. Die 30-Jährige muss nun die Mängel an dem Fahrzeug beheben und mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft sowie einem Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Diebe machen sich auf Firmengelände zu schaffen

Von einem Betriebsgelände in der Bleicherstraße haben am Samstagabend gegen 22 Uhr bislang unbekannte Diebe Gasflaschen entwendet. Ein Zeuge konnte die Täter beobachten und die Polizei verständigen. Noch während des Notrufs fuhren die Unbekannten mit einem dunklen Van mit FN-Kennzeichen weg. Eine polizeiliche Fahndung brachte keinen Erfolg, die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Grünkraut

Am Steuer eingeschlafen - Totalschaden

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist am Samstag gegen 23.30 Uhr am Toyota einer 22-Jährigen entstanden, nachdem diese in der Wangener Straße von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet war. Eigenen Angaben zufolge war die Frau am Steuer eingeschlafen und hatte dadurch die Kontrolle über den Wagen verloren. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb die 22-Jährige bei dem Unfall unverletzt. An einem Zaun und einer Verkehrseinrichtung entstand darüber hinaus ebenfalls Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen barg den Toyota. Die 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Argenbühl

Unbekannter kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Wohnmobil

Um Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr von der K 8012 bei der Siggener Höhe von der Fahrbahn abgekommen ist. Dabei wurden ein Wegweiser, ein Leitpfosten sowie ein Wohnmobil beschädigt, das auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe mehrerer tausend Euro zu kümmern. Anhand zurückgelassener Fahrzeugteile konnte eine Polizeistreife einen roten Renault Twingo, Baujahr 2007 bis 2012, als Verursacherfahrzeug ermitteln. An dem Twingo dürfte der rechte Außenspiegel fehlen, der Wagen müsste zudem entsprechende Beschädigungen aufweisen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 07522/984-0 bei den Ermittlern melden.

Isny

Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Fahrzeug

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 32 Jahre alter Audi-Lenker rechnen, der am Sonntag gegen 5 Uhr in der Unteren Achstraße auf den VW-Touran eines 38-Jährigen aufgefahren ist. Nach dem Unfall fuhr der 32-Jährige weiter. Anhand des Kennzeichens konnten Polizeibeamte den Unfallverursacher ermitteln und an dessen Wohnanschrift antreffen. Da dieser weit über ein Promille Alkohol intus hatte, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Leutkirch

Polizei kontrolliert verdächtiges Fahrzeug - Fahrer rennt weg

Nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 17.30 Uhr muss ein 18 Jahre alter Autofahrer mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Einer Polizeistreife fiel der Wagen auf einem Parkplatz in der Ottmannshofer Straße auf, da dieser das Licht eingeschaltet hatte. Als die Beamten mit dem Fahrer sprachen, nahm dieser die Beine in die Hand und rannte weg. Nach einer kurzen Verfolgung konnten die Polizisten den 18-Jährigen einholen und vorläufig festnehmen. Dieser führte ein nicht erlaubtes Messer mit sich, im Fahrzeug fanden die Ermittler weitere Messer, geringe Mengen an Betäubungsmittel sowie konsumtypische Utensilien. Zudem fehlte an einem Vorderrad des Wagens der Reifen, den der 18-Jährige offenbar kurz zuvor an einer Verkehrsinsel beschädigt und verloren hatte. Bis zum Parkplatz war er auf der Felge gefahren. Die Beamten beschlagnahmten die Beweismittel, untersagten dem 18-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Kißlegg

Verkehrsunfall infolge mangelhafter Bereifung

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 16 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt hat, kam es am Sonntag gegen 13.45 Uhr auf der K 8025. Der junge Fahrer fuhr mit seiner Maschine von Kißlegg in Richtung Wangen und verlor in einer Kurve auf Höhe Abzweigung Rain, mutmaßlich infolge mangelhafter Bereifung, die Kontrolle. Der Zweiradfahrer stürzte und schlitterte mit seinem Leichtkraftrad über die Gegenfahrbahn. Anschließend stürzte er einen mehrere Meter tiefen Abhang hinab und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Während der 16-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam und vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht wurde, dürfte an seinem Zweirad wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden sein. Wie hoch der Sachschaden an den in Mitleidenschaft gezogenen Leit- und Schneebegrenzungsposten ausfällt, ist nicht bekannt.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Bei einem Frontalzusammenstoß am Samstagmittag bei Schlingsee gegen 16.45 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Eine 33-jährige Nissan-Fahrerin wollte von der K 8043 nach links auf eine K 8008 abbiegen. Dabei übersah sie die dort stehende 39-jährigen Mercedes-Fahrerin und missachtete das Rechtsfahrgebot. In der Folge kam es zum wuchtigen Zusammenstoß wobei sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer kam es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr an der Einmündung der Weinbergstraße zur Bahnhofstraße. Ein 48-jähriger Nissan-Fahrer fuhr nach links auf die Bahnhofstraße ein, übersah dabei den von links kommenden 30-jährigen Fahrradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der Radler prallte in die linke Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Durch den Aufprall zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

