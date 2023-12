Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkoholisiert hinterm Pkw-Steuer erwischt

Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen haben am Sonntagabend einen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Eine Zeugin war auf die auffällige Schlangenlinienfahrt des 40-Jährigen aufmerksam geworden und alarmierte die Polizei. Nachdem eine Atemalkoholmessung bei dem Fahrzeuglenker über 1,8 Promille ergab, musste dieser umgehend seine Fahrzeugschlüssel und seinen Führerschein an die Polizisten aushändigen. Darüber hinaus folgten für ihn eine Blutentnahme in einer Klinik, sowie die Zahlung einer Sicherheitsleistung im vierstelligen Euro-Bereich. Dem Mann drohen wegen seiner Trunkenheitsfahrt strafrechtliche und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Friedrichshafen

Polizei stoppt betrunkene Radfahrerin

Weil sie am Montagmorgen kurz nach Mitternacht mit über zwei Promille auf ihrem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war, muss eine 41-Jährige mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Eine Polizeistreife des Reviers Friedrichshafen hatte die Frau beobachtet, wie sie deutliche Probleme hatte, sicher zu fahren. Die Radlerin fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Geh- und Radweg und fiel dabei durch ihre unkontrollierten Lenkbewegungen auf. In der Kontrolle wurde die Ursache für die Fahrauffälligkeiten spätestens bei der Atemalkoholmessung klar. Die 41-Jährige musste die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sie wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell