POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Verkaufsraum

Ermittlungen durch Kriminalpolizei aufgenommen

Bedburg-Hau-Schneppenbaum (ots)

Am Montag (16. September 2024) kam es gegen 00:35 Uhr am Klosterplatz in Bedburg-Hau zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter beschädigte eine Scheibe des Verkaufsraums einer Wett- und Lotterieannahmestelle und drang durch die beschädigte Scheibe in den Raum ein. Laut einer Zeugin, welche ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen hatte, lief der unbekannte Täter mit mehreren Zigarettenstangen zu einem Fahrrad und entfernte sich mit diesem von der Örtlichkeit. Die Zeugin konnte den Täter wie folgt beschreiben:

- ca. 170 bis 175 cm groß - schwarz gekleidet mit Kapuze - Mehrweg-Einkaufstasche mit mehreren Zigarettenstangen - weitere Zigarettenstangen in der Hand

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

