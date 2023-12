POL-MA: Mannheim: 60-Jähriger mit 1,1 Promille und viel zu schnell unterwegs

Schriesheim (ots) - Am Sonntag kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 69-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Talstraße in Richtung B3. An der dortigen Einmündung missachtete er das Rotlicht und stieß mit einer, nach Heidelberg fahrenden, Straßenbahn zusammen. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung des 25-jährigen ...

mehr