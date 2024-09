Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Alleinunfall: Pedelecfahrer stürzt im Kreisverkehr und verletzt sich schwer

Kleve (ots)

Am Freitag (13. September 2024) kam es gegen 12:50 Uhr am Kreisverkehr Hafenstraße / Ludwig-Jahn-Straße in Kleve zu einem Alleinunfall. Ein 80-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befuhr mit einem Pedelec die Hafenstraße und beabsichtigte den dortigen Kreisverkehr in Fahrtrichtung Hafenstraße / Tiergartenstraße zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich der Mann, welcher zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug, schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte über den Unfall informiert und den Mann bis zum Eintreffen versorgt. (pp)

