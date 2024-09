Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit mehr als 3,4 Promille Atemalkohol

Föritztal (ots)

Zeugen wurden in der zurückliegenden Nacht auf einen Unfall in Föritztal aufmerksam und informierten die Polizei. Es stellte sich dann heraus, dass ein 59-jähriger, zwischenzeitlich Beschuldigter, kurz vor 01 Uhr die Weidhäuser Straße in Richtung Oberlinder Straße entlangfuhr. Anschließend kam der Mann von der Straße ab und geriet in eine Hecke. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem 59-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von mehr als 3,4 Promille, sodass im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt, er erhielt eine Strafanzeige sowie wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

