PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten Personen+++Fahrzeug auf der A3 bei Medenbach überschlagen+++35.000,-Euro Sachschaden+++

Wiesbaden (ots)

(vF) Am Dienstag, den 04.06.2024, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Gemarkung Wiesbaden auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Würzburg zu einem schweren Verkehrsunfall bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 59-jährige Fahrer eines Hyundai bemerkte das verkehrsbedingte Bremsen des vorausfahrenden VW-Passat auf dem linken Fahrstreifen zu spät. Er wich bremsend nach rechts aus, geriet dabei ins Schleudern und prallte unmittelbar vor dem Passat links in die Mittelschutzplanke. Danach prallte der Passat gegen den Hyundai, wodurch dieser sich überschlug und auf Dach auf dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Liegen kam. Der Fahrer des Hyundai wurde durch den Unfall leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die schwangere 29-jährige Beifahrerin des VW-Passat wurde ebenfalls zur vorsorglichen Kontrolle in ein Krankenhaus eingeliefert. Der linke und mittlere Fahrstreifen der A3 waren für die Unfallaufnahme und Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für etwa 2 Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich auf etwa 8 km Länge zurück. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden von ca. 35.000,- Euro.

