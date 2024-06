PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Hochzeitskorso A66 zwischen Frankfurt und Wallau - Zeugenaufruf

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am Samstagnachmittag des 01. Juni 2024 gegen 15:00 Uhr befuhr ein Hochzeitskorso, bestehend aus 8 Fahrzeugen, die Autobahn 66 zwischen dem Main-Taunus-Zentrum und Hofheim Wallau in Fahrtrichtung Wiesbaden. Bei den Fahrzeugführern von 6 Fahrzeugen der Marken BMW M8 Competition in schwarz, Mercedes GLC AMG in grau, Dodge Challenger in schwarz, BMW E300 in schwarz, VW T-Roc in grau und Audi A3 in grau handelte es sich um junge Männer im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Die Fahrer wechselten rücksichtslos die Fahrstreifen, überholten rechts und bremsten den fließenden Verkehr aus. Dadurch kam es zu gefährlichen Staus. Die Fahrzeuge wurden schließlich in Hofheim Massenheim von der Polizei gestoppt. Gegen die Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten einzelner Fahrzeugführer machen können.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell