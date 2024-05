PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zeugenaufruf nach Hochzeitskorso auf der A3

A66

A643, 29.05.2024 19:03 Uhr

Wiesbaden (ots)

Am 29.05.2024 wurde gegen 19:03 Uhr durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Hochzeitskorso gemeldet, welcher den Verkehr auf allen Fahrspuren ausbremse und andere Verkehrsteilnehmer nötige. Der Autokorso befuhr zunächst die A3, von der AS Raunheim in Fahrtrichtung Köln. Am AK Wiesbaden fuhren die Fahrzeuge weiter auf die A66 in Fahrtrichtung Rüdesheim, bevor sie ihre Fahrt auf der A643 in Fahrtrichtung Mainz fortsetzten. Mehrere Fahrzeuge des Autokorsos konnten durch die Polizei kontrolliert werden. Gegen die verantwortlichen Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Autobahnpolizei Wiesbaden bittet hiermit um die Meldung weiterer Zeugen unter der Telefonnummer 0611 / 345-4140.

