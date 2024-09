Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Seitlicher Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Arbeitsmaschine

Wurzbach (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 15-jähriger Radfahrer in Wurzbach durch einen Unfall verletzt. Der Junge fuhr die Oßlaer Straße bergab entlang und wollte mit seinem Rad einen vorausfahrenden Radlader überholen. Beim Vorbeifahren kam es dann zum Zusammenstoß, sodass der 15-Jährige stürzte und sich am Arm verletzte. Der Junge wurde im hinzugerufenen Rettungswagen behandelt.

