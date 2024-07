Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Herrenloser Trolley sorgte für Einsatzmaßnahmen der Bundespolizei im Hamburger Hauptbahnhof-

Hamburg (ots)

Am 27.07.2024 gegen 13.05 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Bundespolizeiinspektion Hamburg von der Leitstelle der DB-Sicherheit über einen herrenlosen Trolley vor der Gepäckschließfachanlage (Gleis 13/14) im Hamburger Hauptbahnhof informiert. Umgehend erreichten Kräfte der Bundespolizei den Einsatzort und sperrten diesen zunächst weiträumig ab.

Bei der zwischenzeitlich durchgeführten Sichtung der Videoaufnahmen entsprechender Überwachungskameras konnte ein unbekannter Mann auf dem gespeicherten Video-Material erkannt werden, welcher den Rollkoffer zuvor an der Schließfachanlage abstellte und sich dann entfernte. Kurze Zeit später kam die Person zum Koffer zurück und nahm offensichtlich das Umfeld in Augenschein und entfernte sich wieder in unbekannte Richtung.

"Für eine eingesetzte Bundespolizeistreife war der Inhalt des Koffers vor Ort nicht einsehbar. Da ein gefährlicher Inhalt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei alarmiert. Die Spezialisten durchleuchteten den Trolley und konnten anschließend Entwarnung geben."

Nach manueller Öffnung des Koffers wurden ausschließlich persönliche Reise-Utensilien (überwiegend Bekleidung) aufgefunden.

"Der Eigentümer des Koffers konnte im weiteren Verlauf im Umfeld des Hauptbahnhofes festgestellt werden. Nach Überprüfung seiner Personalien wurde der Mann eingehend zum richtigen Umgang mit dem mitgeführten Reisegepäck belehrt. Der Eigentümer (m.27) erhielt sein Gepäckstück zurück. Gründe für das Fehlverhalten des Mannes konnten nicht ermittelt werden; der 27-Jährige machte dazu keine Angaben."

Gegen 14.30 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Der Bahnverkehr wurde durch die Einsatzmaßnahmen nicht beeinträchtigt.

Hinweise der Bundespolizeiinspektion Hamburg:

"Lassen Sie Ihre Gepäckstücke in Bahnhöfen oder in Zügen zu keinem Zeitpunkt unbeaufsichtigt stehen! Berühren oder bewegen Sie keine herrenlosen Gepäckstücke, es könnte sich um einen gefährlichen Inhalt handeln! Melden Sie herrenlose Gepäckstücke immer unverzüglich an Mitarbeiter der DB AG oder an die Bundespolizei!"

