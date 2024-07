Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Gepäckdieb nutzt Toilettengang einer Reisenden um Trolley zu entwenden- Fahnder der Bundespolizei stellen Tatverdächtigen-

Hamburg (ots)

Im Rahmen einer gezielten Fahndung konnten Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Hamburg am 26.07.2024 gegen 18:50 Uhr in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofes aufgrund von guten Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera einen mutmaßlichen Gepäckdieb(m.27) wiedererkennen. Nach kurzer Observation wurde der Tatverdächtige unter Heranführung einer uniformierten Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof verbracht.

"Der Beschuldigte ist dringend tatverdächtig einer Reisenden (w.43) zwei Tage zuvor gegen 06.50 Uhr den bei einem Toilettengang im Hauptbahnhof abgestellten Rollkoffer (Inhalt: Laptop/Bekleidung im Wert von ca. 600 Euro) entwendet zu haben."

"Die Geschädigte handelte daraufhin genau richtig und gab sofort eine Anzeige gegen "Unbekannt" in der gemeinsamen Sicherheitswache am Hauptbahnhof auf."

Bundespolizisten sichteten daraufhin das gespeicherte Videomaterial entsprechender Überwachungskameras am Tatort und konnten den mutmaßlichen Beschuldigten mit dem Koffer auf dem Material erkennen. Aufgrund der sehr guten Fotos begaben sich Zivilfahnder der Einsatzeinheit Einzeldienst in gezielte Fahndungen nach dem Tatverdächtigen. Am 26.07.2024 erfolgte nach Wiedererkennung die vorläufige Festnahme.

Der afghanische Tatverdächtige war umgehend geständig; der Koffer konnte nicht mehr aufgefunden werden. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung musste der Beschuldigte wieder entlassen werden.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Unterschlagung / Diebstahl) eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei wiederholt vor Gepäckdieben:

"Seien Sie wachsam und lassen Sie Ihr Gepäck niemals unbeaufsichtigt in den Bahnhöfen stehen. Das ist quasi eine Einladung an Kriminelle um schnell und einfach an Beute zu gelangen."

"Der Ideenreichtum der Diebe kennt keine Grenzen; bringen Sie JEDEN Diebstahl zur Anzeige. In diesem Fall hat die Geschädigte völlig richtig gehandelt und hat umgehend eine Anzeige erstattet." "Nur so kann die Bundespolizei zeitnah weitere Ermittlungen aufnehmen und Täter auch im Nachgang, ggf. auch nach Auswertung entsprechender Aufnahmen der Überwachungskameras, ermitteln."

RC

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell