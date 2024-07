Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Unfallflucht | 37-jährige Rollerfahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24. Juli, an der Straße Woof in Rheindahlen-Land sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 37-jährige Rollerfahrerin gegen 16.10 Uhr über die Straße Woof in Richtung Rochusstraße. In dem Bereich überholte sie ein Fahrer mit einem blauen SUV. Nach Angaben der Rollerfahrerin hielt der Fahrer dabei nur sehr wenig Abstand und sie sei daraufhin rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. Der Unbekannte entfernte sich anschließend ohne anzuhalten in Richtung Rochusstraße.

Rettungskräfte brachten die 37-Jährige zur weiteren Abklärung und Behandlung der leichten Verletzung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand ein Sachschaden.

Bei dem blauen SUV handelt es sich vermutlich um einen Volkswagen.

Die Polizei bittet namentlich noch nicht erfasste Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell