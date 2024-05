Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - 59-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Zweibrücken (ots)

Bei dem Fahrer des grauen Hyundai sollte am 19.05.2024 um ca. 19:55 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Trotz Anhaltesignal fuhr der Fahrer in zunächst unbekannte Richtung davon. Kurze Zeit später konnte dieser in unmittelbarer Nähe seines zwischenzeitlich abgestellten Fahrzeugs angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass der 59-Jährige nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aufgrund der vorliegenden Tat wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |PIZW

