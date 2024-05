Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall A8 mit 10.000EUR Schaden

Zweibrücken (ots)

Am 19.05.2024 um ca. 07:00 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer des schwarzen Peugeot die Autobahn A8 von Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens. In Höhe der Autobahnausfahrt Contwig kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überschlug sich zweifach. Der Fahrer blieb unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung in das Nardini-Klinikum nach Zweibrücken verbracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10.000EUR. Die Autobahn wurde ab der Anschlussstelle Ixheim während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. |PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell