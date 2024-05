POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots) - Zwischen 10.45 Uhr und 14.15 Uhr des 17.05.24 kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Spitalstraße in Pirmasens zu einem versuchten Einbruch. Hierbei wurde eine verschlossene Tür beschädigt und sich so Zutritt zur Wohnung verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Diebesgut bekannt. Es entstand ein Sachschaden an der Tür von schätzungsweise 100 Euro. Die Ermittlungen ...

