BPOLI PW - GdpD POM: Feuerwerksbatterien sichergestellt

Ein 28jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde im Rahmen der Wiedereinführung der Grenzkontrollen auf der BAB 11 am GÜG Pomellen als Beifahrer eines Kleintransporter VW T5 mit niederländischer Zulassung aus Polen kommend durch Unterstützungskräfte der MKÜ BBS kontrolliert. Bei der Inaugenscheinnahme Kofferraumes wurden diverse Pakete in schwarzer Folie eingewickelt festgestellt. Auf Nachfrage gab die Person an, dass es sich hier um pyrotechnische Gegenständen handelt. Den Feuerwerksbatterien der Kategorie F2 und F3 fehlte das entsprechende Prüfzeichen, somit wurden sie ohne die erforderliche Erlaubnis eingeführt. Der Pole gab im Weiteren an, diese pyrotechnischen Gegenstände für einen Bekannten in den Niederlanden mitzubringen. Die Nettoexplosivstoffmasse der gesamten Pyrotechnik beträgt ca. 12,79 kg Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen u.a. Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz konnte er ohne die Feuerwerksbatterien seine Reise fortsetzen.

