BPOLI PW - GdpD POM: Angetrunkene Frau Grund für Zugverspätung

Pasewalk (ots)

Am Samstagmittag informierte die Notfallleitstelle Berlin die Bundespolizei in Pasewalk über eine Person im Regionalexpress (von Berlin Südkreuz nach Stralsund), die 2-mal die Notbremse ohne ersichtlichen Grund betätigt hatte. Am Bahnhof Pasewalk wurde dann eine 63- jährige Deutsche durch den Zugbegleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen und an eine Streife der Bundespolizei übergeben. Es entstand eine Verspätung von insgesamt 14 Minuten. Die Frau war augenscheinlich alkoholisiert und hatte um 13:10 Uhr einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille. Des Weiteren machte sie einen verwirrten Eindruck. Es wurde ein RTW angefordert. Die Sanitäter konnten eine Eigengefährdung der Frau ausschließen. Um 14:23 Uhr betrug der Atemalkoholtest 1,48 Promille. Nach Abschluss der Anzeigenaufnahme und den damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen wurde sie zum Bahnhof Pasewalk verbracht und konnte ihre Reise fortsetzen.

