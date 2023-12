Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubt Eingereiste aus drei Nationen festgestellt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Gleich drei unerlaubt eingereiste Personen aus Kolumbien, Georgien und Ägypten konnte die Bundespolizei in Pomellen gestern aus dem Einreiseverkehr herausfiltern und nach den entsprechenden Anzeigen nach Polen zurückweisen. Sie hatten alle gültige Reisepässe ihrer Herkunftsländer, aber keinen gültigen Aufenthaltsstatus für Deutschland. Der 33jährige Kolumbianer hatte zwar einen behördlichen Antrag auf Verlängerung seines Aufenthaltstitels für Polen dabei, aber über diesen war dort noch keine Entscheidung getroffen. Ähnlich war der Sachverhalt bei dem 26jährigen Ägypter, der als Insasse eines Reisebusses (FLIX) kontrolliert wurde. Er legte seinen zeitlich gültigen, biometrischen, ägyptischen Reisepass vor, allerdings war auch sein Antrag auf Verlängerung seines Aufenthaltstitels durch die polnischen Behörden noch nicht entschieden. Der 39jährige Georgier der als Insasse in einem polnischen PKW reiste, konnte sich ebenfalls mit seinem gültigen Reisepass ausweisen, allerdings war er in Polen nicht mit einem Antrag auf einen Aufenthaltstitel, der eine Reise nach Deutschland ermöglicht hätte, registriert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell