Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Busreise endete in Pomellen

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten heute Vormittag in Pomellen einen Linienbus der Fa. FLIXBUS. In dem Bus befand sich auch eine 54- jährige Polin, nach der die Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen Diebstahl fahndete. Die Frau war zur Festnahme/Strafvollstreckung ausgeschrieben. Sie hatte eine Geldstrafe in Höhe von 2700,00 EUR und Verfahrenskosten in Höhe von 77,50 EUR zu zahlen. Ersatzweise war eine 90- tägige Haftstrafe zu vollstrecken. Die geforderten Geldsummen konnte die Frau nicht aufbringen. Es erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

