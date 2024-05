Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein 39-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf parkte sein Fahrzeug im Zeitraum zwischen 12.00 Uhr des 17.05.24 und 19.30 Uhr des 18.05.24 auf zwei verschiedenen Parkplätzen von Einkaufsmärkten in der Zweibrücker Straße in Pirmasens. Hierbei beschädigte offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken den VW Golf im Bereich der Beifahrertür. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro am VW Golf. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten in Folge des Unfallgeschehens nicht nach. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

