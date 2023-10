POL-MFR: (1161) Dieb auf frischer Tat betroffen - Täterfestnahme

Nürnberg (ots) - In den frühen Montagmorgenstunden (09.10.2023) versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Nürnberger Innenstadt einzubrechen. Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Gegen 04:00 Uhr versuchten unbekannte Personen über eine Schaufensterscheibe in ein Juweliergeschäft in der Breiten Gasse in Nürnberg einzudringen. Eine Anwohnerin wurde auf ...

