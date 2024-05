Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Diebstahl von Zigarettenautomat - Zeugenaufruf

Hirschthal (ots)

Am Freitag, 17.05.2024, in der Zeit von 01:40 Uhr bis 01:42 Uhr beobachtete eine Anwohnerin in der Brückenstraße in Hirschthal insgesamt drei vermutlich männliche Personen dabei, wie sie einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomat angingen. Nach Ansprache ließen die unbekannten Personen von dem Automaten ab und flüchteten mit ihrem PKW in Richtung französische Grenze. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen Kombi der Marke Opel gehandelt haben, weitere Informationen liegen nicht vor. Wer kann Angaben zu dem möglichen Fahrzeug oder den Personen tätigen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

