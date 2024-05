POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Bundenthal (ots) - Bereits am Freitag, 10.05.2024, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr ereignete sich auf dem Kundenparkplatz des Netto-Marktes in der Rumbacher Straße ein Verkehrsunfall als ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen dort geparkten, grauen PKW Hyundai Tucson fuhr. Hierbei wurde das Heck des Hyundai beschädigt, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000.-Euro entstand. Wer hat den Unfallhergang ...

mehr