POL-FR: Bötzingen: Entwischte Python

Bötzingen (ots)

Am Freitag, den 10.05.2024, gegen 14:00 Uhr, stieß ein Anwohner in Bötzingen bei Gartenarbeiten auf eine Schlange und verständigte die Polizei. Schnell stellte sich heraus, dass das Tier, eine Python, einer benachbarten Anwohnerin gehörte und aus bislang unbekannter Ursache entwischt war. Nach einem belehrenden Gespräch mit der Polizei, nahm sich die Tierhalterin ihrer Schlange wieder an.

