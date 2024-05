POL-FR: Breisach: Gefährliches Überholen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstag, 11.05.2024, 21:00 Uhr und Montag, 13.05.2024, 07:15 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Ladengeschäft in der Straße "Am Westend" in Emmendingen ein und entwendete einen Tresor samt Bargeld im vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht ...

