Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannte randalieren in "Späti" in der Scheffelstraße (22.04.2024)

Singen (ots)

Am Montagabend haben Unbekannte in einem Geschäft in der Scheffelstraße randaliert und dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Gegen 21.20 Uhr betraten die drei unbekannten Täter "Isa´s Spät" um dort Bier zu kaufen. Nachdem sie jedoch nicht genug Geld hatten um diese zu bezahlen, warfen sie sämtliche Ware aus den Regalen auf den Boden. Anschließend flüchteten die Randalierer noch vor dem Eintreffen der Polizei.

Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

