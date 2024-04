POL-NOM: Pedelec gestohlen

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Bei der Polizei Einbeck wurde eine Sachbeschädigung an zwei Bäumen angezeigt. Ein bislang unbekannter Täter hat auf dem Kundenparkplatz eines Möbelhauses in der Walter-Poser-Straße vermutlich mit einer Axt einen Baum komplett gefällt. Die Baumkrone hat er dann einige Meter weiter auf dem Parkplatz abgelegt. Der zweite Baum wurde durch mehrere Schläge am Stamm beschädigt. Die Tat wurde in der Zeit von Montag, 08.04.24, 19.00 Uhr bis ...

