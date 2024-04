Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktor gegen Fahrradfahrer

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Dienstag, 09.04.2024, ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 513, Ortsausgang Rotenkirchen in Richtung Dassensen ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 69 Jahre alter Mann aus einem Dasseler Ortsteil war mit seinem Traktor auf Kreisstraße in Richtung Dassensen unterwegs. Am Ortsausgang von Rotenkirchen fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen vor ihm fahrenden Fahrradfahrer (85). Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er in die Universitätsmedizin nach Göttingen verbracht werden musste. Der durch den Unfall entstandende Sachschaden beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell