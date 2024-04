Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Lindau, Hardenbergwinkel, Montag, 08.04.2024, 16.00 - 19.30 Uhr LINDAU (Wol) - Unfallverursacher unbekannt. Im Zeitraum von Montag ca. 16.00 bis 19.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Hardenbergwinkel" in Lindau. Eine unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Straße "Hardenbergwinkel" in Richtung Brückenstraße und wendete am Wendehammer. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ...

