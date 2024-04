Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Über 80.000 Euro Schaden bei Unfall

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Kreisstraße 417 zw. Thiershausen & Gillersheim, Montag, 08.04.2024, 21.30 Uhr

GILLERSHEIM (Wol) - Spritzenanhänger kippte um.

Am Montag kam es gegen 21.30 Uhr zu einem alleinbeteiligten Unfall auf der Kreisstraße 417 zwischen Thiershausen und Gillersheim.

Ein 32-jähriger Lindauer befuhr mit einem Traktor und einem angehängten Spritzenanhänger von Thiershausen in Richtung Gillersheim. In einer Linkskurve kippte der Anhänger in den rechten Straßengraben. Dabei liefen ca. 6.000 Liter Flüssigdünger aus.

Es entstand ein geschätzter Schaden von knapp über 80.000 Euro. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Zur Unfallstelle wurden neben der Polizei Northeim die Feuerwehren Gillersheim, Lindau und Katlenburg (insgesamt 15 Personen) und die Unterwasserbehörde des Landkreis Northeim entsandt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell