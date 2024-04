Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigungen und vermeintlichen Verkehrsunfall aufgenommen

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Montag, 08.04.2024, 14.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Busfahrer informiert Polizei.

Am Montag gegen 14.00 Uhr wurde die Polizei Northeim über eine Beleidigung durch einen Fahrgast gegenüber einem Busfahrer informiert.

Ein 59-jähriger Fahrgast fiel vor Fahrtantritt schon auf, indem er gegen die Tür klopfte, während die zwei sich im Bus befindlichen Busfahrer eine Pause absolvierten. Daraufhin wurde der Bus vorerst umgeparkt, um weitere Probleme oder Missverständnisse zu vermeiden. Nach Ende der Pause stieg der Fahrgast dann in den Bus. Während der Fahrt beleidigte und bedrohte er einen der beiden Busfahrer (53-jähriger Northeimer).

Der 59-jährige Fahrgast wurde ebenfalls befragt und dabei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest pustete er einen Wert von über 1,5 Promille.

Bei der Befragung gab der Northeimer an, dass er beim Umparken des Buses am Knie getroffen und verletzt wurde. Eine Behandlung brauchte er nicht. Der Mann wollte zudem nicht, dass die Polizeibeamten sein Knie anschauen und mögliche Verletzungen dokumentieren. Er gab zudem an, dass er beleidigt worden sei und keinen der beiden Busfahrer beleidigt zu haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell