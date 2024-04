POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Northeim (ots) - Northeim, Vogts Teich, Freitag, 05.04.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 08.04.2024, 06.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Personen verlassen Kita ohne Diebesgut. Im Zeitraum von Freitag ca. 17.00 Uhr bis Montag ca. 06.15 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Kindertagesstätte in Northeim einbrechen. Die Personen gelangten vermutlich gewaltsam über eine Tür in die Kita am Vogts Teich und verursachten einen ...

