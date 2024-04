Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Einbruch in Spielwarengeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in ein Spielwagengeschäft in der Uhlandstraße einzubrechen. Hierzu machten sich die Täter an einem Fensterrollladen zu schaffen, schoben diesen nach oben und warfen auch eine dahinterliegende Fensterscheibe ein. Allerdings gelang es den Einbrechern nicht, in das Spielwarengeschäft einzudringen. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

