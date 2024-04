Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Mann wird überfallen und ausgeraubt - Zeugenaufruf (19.04.2024)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr, einen 35-Jährigen in einem Lebensmittgeschäft in der Marktstraße überfallen. Während der Öffnungszeiten betrat der unbekannte Täter das Geschäft und forderte unter Vorhalt einer Waffe den Ladeninhaber auf, die Kasse zu öffnen. Mit den Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro flüchtete der Räuber anschließend zu Fuß über die Marktstraße in Richtung Oberndorfer Straße. Der Geschädigte konnte den zwischen 20 und 25 Jahre alten Täter wie folgt beschreiben: Zirka 165 cm groß, er trug dunkle/ schwarze Kleidung.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese können sich unter der Telefonnummer 0741 477-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell